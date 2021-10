Flachi, fiducia infinita in Italiano: “Cambiano gli interpreti, non la mentalità”

Italiano ha rivitalizzato tutta la Fiorentina, parola di Francesco Flachi. L'ex viola ha fiducia: "Nelle prossime quattro partite..."

Intervenuto a Radio Bruno, l'ex viola Francesco Flachi ha fatto il punto sulle vicende di casa Fiorentina: "Odriozola? Sta andando bene, è normale che abbia avuto poco tempo per assimilare i dettami tattici dell'allenatore e ha fatto presto ad imparare i movimenti. Ha nella corsa una grossa caratteristica, poi viene dal Real Madrid e quindi si porta dietro un buon bagaglio tecnico. Chi ha giocato ha fatto molto bene, va dato merito all'allenatore di aver rivitalizzato una squadra morta, si vedono sul campo i risultati a livello di tutto il gruppo. I sudamericani che tornano tardi? Cambiano gli interpreti ma non la mentalità, a Bergamo ci eravamo messi le mani nei capelli quando abbiamo letto la formazione, ma ha avuto ragione e per questo sono tranquillo".