Masini: “Vlahovic? Continuare a segnare gli serve, speriamo porti molti soldi”

Il caso Vlahovic e uno sguardo all'attacco del futuro nelle parole di Marco Masini

Noto cantante e tifoso viola, Marco Masini ha parlato dei temi relativi alla Fiorentina a Radio Bruno: "Vlahovic? Il caso è scoppiato nel periodo in cui stavo provando con la mia band dopo due anni, leggere quello che stava succedendo attorno al giocatore è stato un fulmine a ciel sereno ma che sono stato costretto a seguire distrattamente. E' un peccato che la storia sembra finita. Al Franchi tirerà aria pesante? Già a Venezia ci saranno 500 tifosi al seguito, Vlahovic farà il bravo ragazzo e soprattutto farà il suo lavoro nella stessa maniera visto che già sapeva che sarebbe andato via. E così sarà, finché starà qui il suo interesse è quello di segnare per ambire a traguardi sempre più importanti e a squadre blasonate. Non è interesse di nessuno abbassare il livello, continuerà a fare il suo mestiere e vorrei che segnando sempre di più porti più soldi possibile alla Fiorentina.