Juventus, il piano di Cherubini per strappare Vlahovic alla Fiorentina

La Juventus fa sul serio per strappare alla Fiorentina il suo gioiellino serbo. Il piano dei bianconeri per arrivare a Dusan Vlahovic

La Juventus è ancora a caccia dell'attaccante ideale per andare a sostituire Cristiano Ronaldo. A tal proposito, il primo obiettivo dei bianconeri sarebbe Dusan Vlahovic, valutato 70 milioni di euro dalla Fiorentina. Infatti, secondo quanto riportato da fichajes.net, la squadra di Torino starebbe lavorando ad un piano per soddisfare i piani viola. Il ds Cherubini avrebbe deciso di non riscattare Morata dall'Atletico Madrid per 35 milioni, risparmiando quindi per il grande colpo.