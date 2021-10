Odriozola: “L’Europa è il nostro obiettivo. Vlahovic? Grande professionista”

Alvaro Odriozola ha rilasciato questa importante intervista ai microfoni di Radio Bruno

Alvaro Odriozola ha rilasciato questa interessante intervista ai microfoni di Radio Bruno toccando molti temi. Ecco le sue parole: "Sono molto felice. La Fiorentina mi è sempre piaciuta così come Firenze. Stiamo facendo le cose al meglio e sono convinto che sarà una stagione positiva per me e per la squadra. Appena arrivato qui mi ha sorpreso il livello della rosa che mi ha convinto ancora di più che possiamo lottare per l'Europa. Un'altra cosa che mi ha colpito è stato il calore dei tifosi e spero di ringraziarli con le mie prestazioni. Non so cosa farò in futuro, io vivo il presente e mi godo questa splendida città con questi splendidi tifosi".