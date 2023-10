Flachi: “Dopo il Napoli due passi indietro. Nzola-Beltran, dualismo non conviene”

L'ex viola Francesco Flachi ha parlato a Radio Sportiva del giorno dopo Lazio-Fiorentina: "Per la qualità dei giocatori e la tattica degli allenatori ci si aspettava una partita con più azioni e più giocate, invece è stata abbastanza equilibrata. Il pareggio era il risultato giusto, la Fiorentina paga gli errori in fase difensiva. Dopo la vittoria con il Napoli si pensava a una Fiorentina cresciuta, a tal punto da poter ambire alle prime posizioni, e invece ha fatto due passi indietro complicandosi da sola il cammino. Però ora arriva la partita più sentita, quella con la Juventus, speriamo di portarla a casa. Nzola-Beltran dopo Jovic-Cabral? In questo momento la Fiorentina è peggiorata, manca l'attaccante che risolve le partite e non so se questo dualismo sia conveniente. All'attaccante servono tre-quattro partite di fila, per prendere fiducia e conoscere i compagni, così diventa difficile".