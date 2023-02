Flachi: “Contestazione? Ne ho vissute di peggiori… Squadra prevedibile”

L'ex viola Francesco Flachi ha detto la sua sul momento viola a Radio Bruno: "Noi abbiamo vissuto contestazioni molto peggiori. Bisogna vedere anche i momenti, e serve reagire. Il fate ridere mi pare una cosa dovuta dal momento ma non penso che possa influire così tanto sull'andamento. Commisso ha fatto bene a difendere il club. Ma mi pare eccessivo che un coro del gente crei problemi. La Viola è ancora su tutti i fronti, comunque. Vedo una squadra prevedibile che non riesce a cambiare modulo e che va lenta".

Poi continua: "Contro le grandi l'anno scorso la Fiorentina non ha mai sbagliato partita, quella di ora non è quella. Il problema è che Vlahovic fino a gennaio ha retto la baracca, poi ci sono stati i gol di Torreira mentre dagli altri non è arrivato quello che ci aspettavamo. E anche quest'anno sta andando così. Una volta gioca Ikoné, una volta Cabral, ma alla fine hanno disatteso le aspettative. L'anno scorso c'era novità e ci voleva poco a fare meglio degli ultimi due campionati, forse mentalmente le tre partite hanno pesato".