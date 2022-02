Flachi: “Ceduto Vlahovic, Italiano ha cambiato stile di gioco. Ecco come”

L'ex attaccante viola esalta il lavoro di Italiano: "Piatek era un po' calato in Germania, ma ora ha una squadra che gioca per lui"

Flachi prosegue parlando di Piatek e un altro singolo della squadra viola: "Piatek era un po' calato in Germania ma ora ha una squadra che gioca per lui. Il gioco di Italiano esalta i centravanti, anche se ora in risalto ci sono più gli esterni. Amrabat? Ha avuto dei problemi ma Italiano è riuscito a rivitalizzare anche lui".