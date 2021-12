Classifiche a confronto: il clamoroso dato della Fiorentina

Con Italiano, la Fiorentina ha conquistato 12 punti in più rispetto alla scorsa stagione. Nessuno ha un saldo così positivo

Il dato parla da solo: dopo 16 giornate di campionato, la Fiorentina ha 12 punti in più della scorsa stagione. La squadra di Iachini-Prandelli a questo punto era a quota 15, mentre Vincenzo Italiano ne ha già conquistati 27. Un numero impressionante che, non a caso, spicca in assoluto nel confronto tra la classifica di questo e dello scorso campionato. Nessuno ha un saldo positivo come i viola, seguiti dal Napoli. LA TABELLA COMPLETA SU NUMERICALCIO