Flachi: “Cabral ha dato la svolta alla squadra. Viola con esterni da invidia”

L'ex bomber della Fiorentina, Francesco Flachi , è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per parlare della crescita di Cabral: "Cabral in questa seconda parte di stagione ha dato la svolta a se stesso e alla squadra. Ieri è stata una bella partita da vedere da parte dei viola. Si vede che la squadra sta bene per come ha messo sotto l'Atalanta. L'attaccante brasiliano penso che sarà il 9 titolare della Fiorentina del futuro. Oltre a fare gol è uno che si fa trovare sempre pronto. Cinico, fa gol da tap in e anche quelli belli. Si sta meritando la vetrina. I tifosi si aspettavano che venisse fuori prima, ma meglio tardi che mai. Ormai ha la fiducia da parte di tutti e per un attaccante questa è la cosa più importante".

Sul capitolo esterni

"Brekalo è un giocatore che, come succede spesso per i nuovi acquisti, va aspettato. Può dare un contributo importante in questo finale di stagione. Si vede che gli esterni stanno bene. Gonzalez è in ottima forma, mentre Sottil e Brekalo stanno tornando adesso. Ikoné sempre titolare? Perché è un giocatore che si impegna tanto. Ha delle qualità importanti e quando sta bene e difficile da prendere. Italiano lo sta gestendo per quest'ultimo rush finale. Sentire la porta? Se abbinava anche i gol sarebbe stato uno dei più forti esterni in circolazione. A me ha impressionato questo ragazzo, è arrivato da un altro campionato e molti giocatori ci mettono di più ad abituarsi ad altre realtà. Ha degli esterni la Fiorentina che quando stanno bene fanno impressione".