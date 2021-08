Fiorini: “Bianco? Ha colto l’opportunità. Spero che Vlahovic resti ma…”

L'ex capitano della Primavera si approccia alla prima stagione tra i grandi. E parla di Vlahovic e dell'ex compagno Bianco

Appena passato al Firenzuola dove disputerà la prima stagione tra i professionisti, l'ex capitano della Primavera Mattia Fiorini ha parlato a Radio Bruno dei piani per la stagione: "Ambizioni? Avevo richieste da squadre di un livello superiore in Serie C, ma mi sono subito sentito apprezzato e giocherò in una squadra neopromossa per avere continuità e dimostrare il mio valore. La speranza poi è quella di tornare alla base. Bilancio degli anni nel settore giovanile? E' positivo, sono sempre stato il capitano delle varie squadre e ho vinto tre titoli con la Primavera. Sono contento di quello che ho vissuto a Firenze ma sono ancora più contento dell'inizio della mia carriera nei professionisti. Il rinnovo? Sono felice di aver prolungato con la Fiorentina, voglio dimostrare di poter giocare in prima squadra l'anno prossimo o tra qualche anno. Ringraziamenti? Ne ho tanti, tutti gli allenatori che mi hanno portato a essere calciatore e mi hanno insegnato certi valori, nonché tutti i compagni che ho incontrato in questi 11 anni. Mio fratello Cosimo (anche lui nel settore giovanile viola n.d.r.)? Il suo ruolo è simile al mio, ma è mancino e si butta più in avanti di me, quest'anno con l'Under 16 dovrà rimettersi in moto dopo un anno passato senza giocare partite ufficiali per colpa del Covid".