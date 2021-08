Bianco, nemmeno il tempo di iniziare: già una multa dal Giudice Sportivo

Dalla soddisfazione dell'esordio in amichevole al Franchi con la prima squadra alla beffa dell'ammenda

Il campionato non è ancora iniziato, ma il giudice sportivo ha già emesso le sue prime sentenze relative per quanto riguarda le amichevoli. E dietro la lavagna è finito anche il giovane Alessandro Bianco, reo di comportamento scorretto nei confronti di un avversario contro l'Espanyol. Per lui, come per altri 9 giocatori di altre squadre di serie A, è scattata la multa di 2mila euro. Maxi ammenda invece per il tecnico Giampiero Gasperini che, espulso durante la partita dell'Atalanta col Maccabi, dovrà pagare 10mila euro.