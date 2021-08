Per Vlahovic cifre fuori mercato. L’Atletico si tira fuori. Il punto

Un'operazione che rischierebbe di appesantire i bilanci alla squadra spagnola

Una delle pretendenti più agguerrite esce dalla corsa ad ingaggiare Dusan Vlahovic? Secondo quanto scrive goal.com, sì. Il serbo sembra aver scatenato una vera e propria asta internazionale con diverse pretendenti a contenderselo. Fra queste, l'Atletico Madrid, che pure aveva sondato il terreno per il classe 2000, è pronto a rinunciare. L'interesse dei colchoneros è reale ma gli spagnoli non hanno alcuna intenzione di partecipare ad aste. Le cifre di cui si è parlato (vicine ai 70 milioni) rischiano di minare gli equilibri economici della società madrilena. Il club di Simeone è convinto di aver fatto tutto per provare a prendere Vlahovic e ha dunque scelto di tirarsi indietro e virare su Cunha. La permanenza di Vlahovic sembra sempre più probabile...