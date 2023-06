Come anticipato dallo stesso Vincenzo Italiano in conferenza stampa, Castrovilli non ce la fa a recuperare dal problema patito col Sassuolo e dovrà saltare la finalissima di Praga

Sui propri canali social la Fiorentina ha condiviso l'elenco completo dei calciatori viola convocati per la finalissima di Praga contro il West Ham. Tutti presenti nell'elenco, anche Salvatore Sirigu e Gaetano Castrovilli, i quali però ovviamente non potranno partecipare alla sfida del del campo. In particolare il numero 10 viola come anticipato da Italiano non ce l'ha fatta a recuperare dal problema accusato venerdì sera contro il Sassuolo.