Fiorentina Vs Triestina: il probabile undici di mister Italiano

La Fiorentina disputa oggi pomeriggio, calcio d'inizio alle 17, l'ultima amichevole del ritiro di Moena. L'avversario sul campo del "Cesare Benatti" sarà la Triestina, compagine militante in Serie C. Radio Bruno riporta le ultime novità sulla formazione che Vincenzo Italiano è orientato a schierare per il secondo test in due giorni. La squadra ha effettuato questa mattina la rifinitura a porte chiuse. A parte hanno lavorato Benassi, Ranieri, Kokorin e il neo acquisto Dodò. I quattro non saranno sicuramente della partita. In porta ci sarà Gollini, nella consueta alternanza con Terracciano. La fascia sinistra tornerà appannaggio del capitano Biraghi. Mentre sull'altra fascia probabile che sia adattato il giovane Bianco, provato in quella posizione negli ultimi giorni.