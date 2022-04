Fiorentina, verso Napoli: amichevole contro una squadra toscana di Serie D

Seduta pomeridiana di due ore (spostata alle 14) tra palestra e amichevole. Nel mirino c'è la gara contro il Napoli

Allenamento pomeridiano spostato alle 14 per il gruppo guidato da Vincenzo Italiano. Due ore di allenamento durante le quali la Fiorentina si è divisa tra palestra e campo; secondo quanto riporta Radio Bruno, c'è stato spazio anche per una partita amichevole contro il Poggibonsi, formazione toscana che milita in Serie D.