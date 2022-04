Cabral e Piatek, mondi opposti. Il chiaro dato che certifica la differenza

L'impressionante dato che conferma una differenza abissale nell'interpretazione del ruolo

L'ex Basilea, per la verità, non ha convinto tutti (al contrario di chi vi scrive): movimenti macchinosi e poca incisività in rifinitura, oltre a non aver segnato, un dato mai trascurabile per un centravanti. Firenze, ha però potuto vedere con i propri occhi quanto il classe '98 sia profondamente diverso dal bomber ex Genoa. Sponde, dialoghi coi compagni e tante sportellate coi difensori dell'Empoli in modalità enforcer. Spesso e volentieri abbiamo visto Arthur venire molto in mezzo al campo per partecipare attivamente alla manovra. E proprio quest'ultimo concetto viene confermato inequivocabilmente da un dato che ha dell'impressionante. Se si considera la posizione media di Cabral nei 90', si nota come, di fatto, si trovi più indietro non solo di Saponara e di Gonzalez, ma anche di Duncan (!). Dato in totale controtendenza con quello di Piatek che, nel match contro l'Inter, ha stabilmente occupato la posizione più avanzata fra gli uomini Viola. Queste le immagini che confermano quanto scritto. Cabral e Piatek sono rappresentati rispettivamente coi numeri 9 e 19 nel grafico di SofaScore.