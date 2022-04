La UEFA vara nuove regole sui conti. Tetto a spese per stipendi e commissioni

Tutto quello che c'è da sapere

La notizia era nell'aria. La UEFA dice addio al Fair Play Finanziario e approva tutta una serie di norme volte a garantire la stabilità finanziaria dei club. I regolamenti saranno validi per le società che partecipano alle competizioni della federazione europea e entreranno in vigore dal prossimo giugno in maniera graduale. A renderlo noto è la stessa UEFA con alcune dichiarazioni del presidente Ceferin: