Fiorentina-Venezia, il dato sugli spettatori tra contestazione e sostegno

Ecco la risposta del tifo viola alla prima uscita in campionato della squadra di Raffaele Palladino

Torna il campionato allo stadio Franchi , e la risposta dei tifosi della Fiorentina è stata più che apprezzabile in relazione alla nuova capienza dello stadio di casa viola e all'appeal non massimo della partita contro il Venezia: l 'incasso lordo di 431512 euro corrisponde a 18915 biglietti emessi , su una capienza massima di poco meno di 25mila spettatori.

In curva Ferrovia è andata in scena una contestazione alla società attraverso uno striscione e alcuni cori, mentre non sono mancate espressioni "poco amichevoli" nei confronti di Nico Gonzalez, appena passato alla Juventus.