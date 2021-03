La Fiorentina Under 18 guidata da mister Renato Buso ha ceduto all’Inter quest’oggi, i giovani viola sono stati battuti 1-0 dai nerazzurri in virtù della rete decisiva messa a segno da Magazzu. La Fiorentina dunque resta sempre a quota 10 punti in classifica.

Iachini: “Giocatori abbattuti, ma vogliosi di far bene: lavoreremo”

