Fiorentina, ufficiale la data dell’apertura del cantiere per la realizzazione del Viola Park

Tutto pronto per l’inizio dei lavori per la nuova casa della Fiorentina. La società gigliata comunica infatti attraverso il proprio sito ufficiale, la data prestabilita per la posa della prima pietra. Ecco quanto scritto: “La Fiorentina è felice di informare tutto il popolo viola che venerdì 5 febbraio, alle ore 12:00, avverrà l’apertura ufficiale del cantiere per la realizzazione del nuovo centro sportivo Viola Park. Sarà possibile seguire l’evento in diretta su www.acffiorentina.com e su tutti i canali social ufficiali del Club.”

Giani su Commisso: “Pronto a riceverlo, ma non ci sarà contrattazione pubblico-privato”

L’opinione: “Commisso? Chi vuole investire deve essere aiutato”