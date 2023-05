Fiorentina-Udinese, probabili formazioni: Italiano fa turnover, Beto c’è?

Tra le due gare di Conference League contro il Basilea arriva l'Udinese al Franchi. Domenica alle ore 15 si gioca Fiorentina-Udinese, valida per la 35° giornata di Serie A. Vincenzo Italiano deve rimettere insieme le idee dopo la rimonta subita giovedì e optare per una formazione comunque competitiva per onorare l'impegno di fronte al proprio pubblico. La squadra di Sottil Sr condivide con la Fiorentina gli stessi punti in classifica, 46, ed occupa l'ottava posizione in coabitazione con i viola.