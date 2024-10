Quella di oggi sarà una giornata importante per Albert Gudmundsson, perché verrà a conoscenza della sentenza di primo grado, in arrivo dall'Islanda per l'accusa di "cattiva condotta sessuale". Ma la domanda che in molti si stanno facendo è: la Fiorentina si è tutelata nel caso dovesse esserci esito negativo? Dalle parole del direttore sportivo Daniele Pradè in conferenza stampa, possiamo capire come i viola abbiano lavorato molto approfonditamente prima di scegliere l'islandese per rinforzare l'attacco. Le parole: