Fiorentina-Torino, obiettivo 30mila al Franchi: il dato attuale

La gara contro il Torino si avvicina: la Fiorentina è impegnata contro i granata di Juric sabato alle 20:45 e la vendita dei biglietti procede discretamente. A più di 48 ore dal fischio d'inizio, sono 26-27mila gli spettatori già attesi al Franchi. La stima, e anche la speranza della società viola è quella di toccare e superare quota 30mila, in quello che può tranquillamente considerarsi uno scontro diretto per l'ottavo posto. Che potrebbe risultare importantissimo in un paio di casistiche a fine stagione...