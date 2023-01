Fiorentina-Torino, le probabili formazioni: avanti 4-3-3, cosa filtra su Brekalo

C'è il replay, ma stavolta conta molto di più: dopo la sconfitta per 0-1 patita in campionato qualche giorno fa, la Fiorentina riceve il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia, da giocare in gara secca al Franchi. Chi passa affronterà in semifinale la vincente di Roma-Cremonese. Vediamo allora i probabili schieramenti dei viola e dei granata per questa fondamentale sfida.