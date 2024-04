Fiorentina-Torino e il gesto contro il razzismo: protagonisti i due capitani

Questa sera, giovedì 4 aprile, in occasione della Finale della Primavera TIM Cup 2023/2024, lo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna ha accolto i ragazzi della Junior TIM Cup | Keep Racism Out, il torneo giovanile di calcio a 7 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano, che quest’anno festeggia l’undicesima edizione. Ad assistere alla sfida tra le formazioni Primavera di ACF Fiorentina e Torino F.C. c’erano infatti anche i ragazzi della Parrocchia Santa Teresa e dell’Oratorio Don Orione di Bologna.

L'iniziativa

Prima del fischio d’inizio, Christian Biagetti, Capitano della Viola, e Alessandro Dellavalle, Capitano dei granata, sono stati protagonisti di una delle attività targate “Keep Racism Out”, la campagna volta a sensibilizzare i giovani e non solo sul fenomeno del razzismo e di ogni forma di discriminazione. I ragazzi degli Oratori hanno donato a Biagetti e a Dellavalle la maglia “Keep Racism Out”, che sta accompagnando tutte le tappe della Junior TIM Cup nel tour tra i Club della Serie A TIM, e hanno ricevuto dai due Capitani la fascia “Keep Racism Out” autografata. Fratellanza, cooperazione ed integrazione sono i valori di cui lo sport in generale e la Junior TIM Cup | Keep Racism Out in particolare vogliono farsi portavoce, guidando le giovani generazioni in un percorso che metta accoglienza e fairplay sempre al primo posto. Per raggiungere l’obiettivo, sono aumentante le azioni che fortificano la sinergia tra sport di base e sport di vertice, avvicinando il mondo degli oratori e delle parrocchie al grande calcio.