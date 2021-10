Fiorentina-Spezia, biglietti in vendita: prezzi e dettagli per l’acquisto

I tifosi U14 potranno usufruire del biglietto omaggio nei settori Curva Fiesole e Ferrovia e di un prezzo ridotto di 5€ negli altri settori

La Fiorentina torna di scena al Franchi per sfidare lo Spezia domenica 31 ottobre alle ore 15. La vendita dei biglietti - si legge sul sito ufficiale viola - avverrà in un’unica fase di vendita libera a partire da Lunedì 25 ottobre alle ore 15:00 e fino all’inizio della gara il 31 ottobre. I tifosi Under-14 potranno usufruire del biglietto omaggio nei settori di Curva Fiesole e Curva Ferrovia, e di un prezzo ridotto di 5€ in tutti gli altri settori.