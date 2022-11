Fiorentina-Salernitana, probabili formazioni: Italiano aspetta Nico e… Piatek

Già, li aspetta entrambi, anche se ovviamente in due accezioni diverse: Italiano aspetta Gonzalez che si allena in gruppo e prova a rientrare per le ultime due di campionato, ma insieme alla Fiorentina e ai suoi tifosi aspetta anche il ritorno di Krzysztof Piatek, tutt'oggi il miglior bomber viola del dopo Vlahovic nei suoi 5 mesi dopo lo scorso mercato invernale. Al momento i campani sono un punto sopra la Fiorentina in classifica, e vengono dal pareggio maturato all'ultimo in casa contro la Cremonese. Milenkovic e compagni invece hanno vinto le ultime 4 partite e cercano di chiudere al meglio il 2022 di Serie A.