Fiorentina-Salernitana, probabili formazioni: Cabral vs Piatek. C’è Barak?

Alle 20.45, la Fiorentina di Vincenzo Italiano riceve la Salernitana. La squadra di Davide Nicola arriva al Franchi per la 14° di Serie A, in un match importante per la classifica di entrambe le compagini. I viola cercano la quinta vittoria consecutiva tra Serie A e Conference League, per rilanciarsi e guadagnare posizioni in campionato. I granata, da parte loro, hanno 17 punti in classifica che li collocano al 9° posto, una lunghezza sopra la Fiorentina.