Fiorentina-Qatar, le probabili formazioni: un solo dubbio per Italiano

Antivigilia della gara fra Fiorentina e Qatar, la seconda amichevole per la Viola nel ritiro austriaco. Al di là deidubbi sulla location, la partita si dovrebbe giocare regolarmente. E dalle frequenze di Radio Bruno arrivano le probabili formazioni per quanto riguarda la squadra di Vincenzo Italiano. L'allenatore dovrebbe cambiare tutti e 11 gli interpreti rispetto alla sfida col Galatasaray. Un solo dubbio per il tecnico: ancora da valutare la presenza di Milenkovic che, a causa delle insistenti sirene di mercato, vive una situazione particolare.