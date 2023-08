Fiorentina-Ofi Creta, la formazione viola: Italiano prova la coppia Arthur-Mandragora

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, ad una settimana dal debutto in campionato, nell'amichevole di stasera del Franchi contro l'Ofi Creta vuol vedere se tutti gli elementi della rosa viola sono pronti ed ancora una volta mischia le carte nella formazione titolare. Intanto a centrocampo, dove nel mezzo vedremo dal 1' la coppia che in questo momento parte avvantaggiata in vista della sfida di Genova, ovvero quella composta da Arthur e Rolando Mandragora. Tra i pali torna Pietro Terracciano, in difesa c'è Parisi a sinistra mentre in attacco a sorpresa gioca Sasha Kokorin, supportato da Sottil (probabilmente a destra), capitan Bonaventura e Brekalo.