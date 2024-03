Fiorentina-Maccabi, rifinitura: un solo assente, come stanno Kouamé e Arthur

Allenamento di rifinitura al Viola Park: Italiano ha diretto la seduta della Fiorentina in vista della gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro il Maccabi Haifa. C'è un gol di vantaggio da difendere dopo il 3-4 dell'andata firmato da Barak all'ultimo, e il tecnico viola può contate su quasi tutta la rosa: a parte il secondo portiere Christensen non c'è infatti nessun assente, da Arthur a Kouamé passando per Dodo', magari non sono tutti al 100% ma sono tutti in grado di dare il proprio contributo. Eccezion fatta anche, naturalmente, per Milenkovic, che non ha infortuni ma sarà squalificato al pari di Italiano per somma di ammonizioni.