Fiorentina-Levico Terme, formazioni ufficiali: Dragowski out, chance per Kokorin

Terza amichevole a Moena: Italiano punta su Kokorin e altre seconde linee dall'inizio. Davanti i dilettanti del Levico Terme

Penultimo test match in Val di Fassa per la Fiorentina. Avversario di turno (fischio d'inizio fissato per le 17:00) il Levico Terme, squadra di Serie D. Mister Vincenzo Italiano punta su molte seconde linee dal primo minuto, queste le scelte dei due allenatori