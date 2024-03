Fiorentina, la primavera parte col botto: 3 big match in 8 giorni

Non è un inizio di primavera semplice quello che deve affrontare la Fiorentina, in 8 giorni 3 big match fondamentali per la corsa all'Europa e per il cammino in Coppa Italia.

Il primo incontro è questo Sabato allo stadio Artemio Franchi, dove la Fiorentina sfiderà il Milan dell'ex tecnico viola Pioli. Rossoneri che arrivano a Firenze in un ottimo stato di forma con una striscia di 3 vittorie consecutive ma, privati del loro gioiello Theo Hernandez, squalificato per somma di ammonizioni. Dopo la sfida di campionato, il 3 aprile arriverà a Firenze proprio l'Atalanta, che affronterà la squadra di mister Italiano nell'andata di semifinale di Coppa Italia. Bergamaschi che, dopo un periodo non brillante in campionato, sembrano aver ritrovato il ritmo grazie alla vittoria europea contro lo Sporting Lisbona che ha permesso loro di staccare il pass per i quarti di finale, ma i viola saranno determinati a voler centrare la finale per il secondo anno consecutivo. Il tour de force si conclude con LA partita per il popolo viola, domenica 7 aprile la Fiorentina andrà a Torino, in casa della Juventus, che non sta attraversando un buon periodo ed è in cerca di riscatto; bianconeri che potranno sfruttare il rientro dalla squalifica dell'ex Dusan Vlahovic.