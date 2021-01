Fiorentina, la formazione: sorpresa argentina in difesa, fuori Milenkovic e Borja

Prandelli sorprende tutti e opera alcuni cambi rispetto alle ultime uscite della Fiorentina. Non nel modulo, ma certamente in alcuni dei suoi interpreti. Spazio quindi a Martinez Quarta che ritorna da titolare all’Olimpico, dopo l’espulsione rimediata con la Roma. Fuori dall’undici titolare Nikola Milenkovic, sempre impiegato fin qui, e Martin Caceres. A quanto apprende la redazione di Violanews, il difensore serbo non figura nell’undici titolare per scelta tecnica. Sulle fasce spazio a Venuti che torna a dx e Biraghi che si riprende la corsia mancina, dopo la squalifica. Rispetto alla partita col Bologna non gioca neanche Borja Valero, sostituito da Bonaventura. Probabile che sia Amrabat l’incaricato ad agire come regista-interditore di fronte alla difesa. In attacco spazio alla coppia Ribery- Vlahovic, ormai consolidata.

Nella Lazio Inzaghi recupera all’ultimo minuto Immobile che appariva in dubbio per un fastidio alla caviglia. Con lui farà coppia l’obiettivo per rinforzare l’attacco viola: Felipe Caicedo.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Igor, Pezzella, Quarta; Venuti, Bonaventura, Castrovilli, Amrabat, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.