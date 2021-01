Inzaghi inneggia al gioco di squadra e attacca gli arbitri. Caicedo…

In attesa di capire se Ciro Immobile sarà della partita, secondo la formazione biancoceleste indicata dal Corriere dello Sport davanti tra i capitolini ci sarà quel Felipe Caicedo seguito con grande interesse dalla Fiorentina, sua avversaria questo pomeriggio all’Olimpico. Come ricorda il quotidiano, la classifica della truppa laziale non è ottimale e servono punti per iniziare la scalata. Il tecnico Simone Inzaghi lo sa, teme il gruppo gigliato ma al tempo stesso chiede ai suoi una gara condita da grandissime motivazioni. La sua Lazio dovrà giocare da vera squadra: “Veniamo da tre buone prestazioni in cui abbiamo commesso degli errori ed in cui sono stati commessi errori contro di noi dagli arbitri – ha detto alla vigilia Inzaghi -, con i viola per noi è un match fondamentale“.