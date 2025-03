Fiorentina-Juventus, viola in campo con la quarta maglia in omaggio a Barone

Fiorentina-Juventus, i viola in campo con la quarta maglia in memoria del dirigente scomparso

Il 19 marzo 2024 se ne andava Joe Barone, il direttore generale della Fiorentina , braccio destro di Commisso, scomparso prematuramente a Milano dopo un malore a poche ore dall'inizio della gara di Bergamo contro l'Atalanta. Fra pochi giorni ci sarà il primo anniversario della sua scomparsa e la Fiorentina nei prossimi giorni lo ricorderà come merita.

Nella giornata di lunedì è prevista la funzione religiosa al Viola Park e nella gara di domani contro la Juventus, come evidenziato da Radio Bruno sarà fatto un minuto di ricordo in memoria del dirigente e la squadra giocherà anche con la quarta maglia, la stessa utilizzata contro il Genoa, che lo stesso Barone aveva approvato poco prima della sua morte e che venne disegnata dall'azienda Luisa Via Roma.