Comuzzo e Pongracic, nemiciamici: alternativi, ma insieme ancora imbattuti!

Se siete fra quelli la cui infanzia è stata segnata dalle emozioni del 24° classico Disney Red e Toby nemiciamici (The Fox and the Hound, 1981), benvenuti nel club. Non che l'autore di queste righe sia stato bambino negli anni Ottanta, ma ha avuto modo di recuperarlo in età ancora tenera. Ebbene, senza troppi spoiler per chi non l'avesse visto (consigliatissimo): una volpe e un cane da caccia, due esseri destinati a non stare mai insieme e ad essere preda e predatore, sviluppano invece un forte rapporto di amicizia e alla fine, nonostante le difficoltà precostituite, collaborando hanno la meglio sulle avversità.

La volpe Comuzzo e il segugio Pongracic

Se ci pensate è quello che stanno cercando di fare in questa stagione Pietro Comuzzo e Marin Pongracic: i due, è evidente, non sono compatibili nelle idee di Palladino, almeno non in quelle iniziali. Dapprima il croato, difensore più costoso della storia viola, era il titolare designato al centro della linea a tre con Quarta e Biraghi; poi si è fatto male e Comuzzo si è preso la scena fino a gennaio; quindi il rosso numero 15 (la volpe, appunto) è calato a causa di errori dovuti alla giovane età e delle voci di mercato sul Napoli e Pongracic ha fiutato l'occasione, come un segugio: è tornato protagonista sia a quattro, sia con il ritorno alla difesa a tre e l'inserimento di Pablo Marì. Solo che lo spagnolo arrivato dal Monza non è in lista UEFA, quindi ecco che al ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro il Panathinaikos abbiamo visto Pongracic, Comuzzo e Ranieri. Il risultato? Lo stesso che abbiamo visto in tutte le altre occasioni in cui i due sono stati schierati entrambi dall'inizio in stagione: Fiorentina imbattuta.