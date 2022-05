Fiorentina-Juventus, pagelle VN: Duncan l’eroe, Jack ovunque. La difesa tiene

GERMOGLI PH: 21 MAGGIO 2022 FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI CAMPIONATO SERIE A TIM ULTIMA DI CAMPIONATO FIORENTINA VS JUVENTUS

BONAVENTURA 7,5: Sua la prima grande chance al 20', ma dal dischetto del rigore non colpisce bene. Bravo e sfortunato poco dopo, quando il suo tiro trova la deviazione decisiva di Chiellini. Contribuisce in maniera determinante al gol di Duncan, lottando da terra e trovando il tocco a liberare Duncan. Pimpante anche nella ripresa, sfiora ancora il gol in mischia. Chiude con una grande prestazione.