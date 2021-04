Fiorentina-Juventus ore 15, dove vederla in tv e in streaming

Tutte le modalità per seguire Fiorentina-Juventus questo pomeriggio a partire dalle 15: tv radio e web

Fiorentina-Juventus si gioca questo pomeriggio alle 15 e viene trasmessa dal canale tv: Sky calcio (canale 251 satellite, 486 digitale terrestre) e in streaming su Sky go e Now tv . Queste le probabili formazioni delle squadre

Coloro che fossero impossibilitati a seguire Fiorentina-Juventus in tv o in streaming, hanno due altre opzioni per non perdersi un solo istante della sfida del Franchi: la diretta testuale proposta da Violanews.com, vi racconteremo tutte le fasi salienti del match e i vari eventi, dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale e ovviamente c'è anche la classica radiocronaca in esclusiva per la Toscana di David Guetta su Radio Bruno