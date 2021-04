La virata di Joe Barone: da anti-Juve ad alleato bianconero

Il dg viola ebbe una discussione pesante con Agnelli. Poi qualcosa è cambiato e adesso condividono gli stessi ideali di politica sportiva

Da incendiario a pompiere, è questo il percorso di "maturazione" di Joe Barone secondo La Gazzetta dello Sport. La Rosea ripercorre le tappe del dg viola e braccio destro di Commisso nei suoi 18 mesi da dirigente della Fiorentina: da quando lottò per trattenere Federico Chiesa lamentandosi delle ingerenze dei dirigenti bianconeri, fino alla forte litigata con Andrea Agnelli in Lega alla quale tutti i presidenti di A assistettero non senza stupore.