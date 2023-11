Fiorentina-Juventus, la decisione della Lega. TGR: “La gara si gioca, però…”

Fiorentina-Juventus va verso il regolare svolgimento. Sembra essere questa la posizione della Lega Serie A che, come sottolineato dal TGR, non sembra intenzionata a rinviare la gara.

Fiorentina-Juventus va verso il regolare svolgimento. Sembra essere questa la posizione della Lega Serie A che, come sottolineato dal TGR Toscana, non sembra intenzionata a rinviare la gara. Nonostante ciò, sembra che nelle prossime ore possano arrivare aggiornamenti importanti sul tema. La Curva Fiesole verrà ascoltata? Vedremo se verranno presi degli accorgimenti, per non dispiegare troppe forze dell'ordine e garantire il giusto aiuto ai luoghi colpiti dall'alluvione.