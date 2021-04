Fiorentina-Juventus, i convocati viola: ci sono tutti tranne Borja e Kokorin

Bonaventura seguirà i compagni ma non farà parte di Fiorentina-Juventus per squalifica. Fuori dai convocati solamente i due infortunati

Sono 24 i giocatori della Fiorentina convocati da mister Beppe Iachini per la sfida al Franchi contro la Juventus in programma domani pomeriggio alle 15:00. Torna tra i disponibili Milenkovic, mentre Bonaventura seguirà i compagni ma non potrà far parte della gara per squalifica. Restano fuori solamente i due infortunati: Borja Valero e Kokorin. Ecco la lista completa.