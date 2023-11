Il governatore della Toscana ha espresso la propria posizione riguardo alla partita di stasera: Fiorentina-Juventus non si deve giocare. Giani lo ha chiesto ai ministri dello sport e dell'Interno?

Secondo il Tg3Eugenio Giani avrebbe detto di aver chiamato i ministri dell'Interno e dello Sport per chiedere il rinvio della partita. Il governatore della Toscana ha espresso chiaramente la propria posizione riguardo alla partita di stasera: Fiorentina-Juventus non si deve giocare. C'è ancora tempo per rinviare la partita? Lo sostiene anche il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini.