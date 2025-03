Fiorentina-Juventus e Brunori Sas al Mandela. Ecco come muoversi a Firenze

Per chi viene in auto, in particolare da fuori Firenze, la soluzione raccomandata è parcheggiare nell’area di sosta adiacente alla stazione ferroviaria di Rovezzano in via della Chimera, vicino all’uscita autostradale A1 Firenze Sud, e utilizzare il treno per raggiungere il Mandela Forum (ATTENZIONE, chi esce dall’autostrada deve seguire il seguente percorso: via Giovanni Agnelli, via Marco Polo, svoltare a destra in via Generale Dalla Chiesa, alla rotonda terza uscita via Rocca Tedalda, alla rotonda seguente prima uscita via Corilla, svoltare a sinistra in via Odoardo Spadaro, proseguire fino a via della Chimera).