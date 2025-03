Fiorentina-Juventus, si va verso il tutto esaurito. La situazione

Che Fiorentina-Juventus non venga considerata da giocatori e tifosi una partita come le altre è cosa nota. E' una gara singola che vale molto di più dei semplici, si far per dire, tre punti in palio. Come sempre la risposta del tifo viola non si è fatta attendere e dopo poche ore dall'uscita dei biglietti per la gara del 16 marzo, quasi tutti i settori aperti sono andati sold out. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione: la maratona, sia centrale che laterale, è già esaurita, così come, neanche a dirlo, la Curva Fiesole. Il parterre scoperto e coperto di maratona è andato sold out, così come la tribuna laterale. In poltronissima la Fiorentina starebbe rimettendo in queste ore altri biglietti, vista la grande richiesta. Rimarrebbero ancora qualche posto in tribuna centrale e poco altro. Insomma per la sfida con la rivale storica, per quanto possibile, si prospetta un'atmosfera infuocata