Fiorentina-Juve, il dato sugli spettatori: hanno rinunciato quasi in settemila

Siamo in grado di conteggiare il numero esatto di persone che, pur avendo il biglietto o essendo abbonate, non si sono presentate allo stadio a causa dell'alluvione

La Fiorentina ha reso pubblico il dato definitivo sugli spettatori al Franchi in occasione di Fiorentina-Juventus: gli incassi, pari a 1254077 (un milione e 254mila e 77 euro) corrisponderebbe a 38225 (38mila e 225) spettatori, ma ai tornelli sono stati effettivamente conteggiati 31628 (31mila e 628) individui. Questo vuol dire che quasi settemila persone, per la precisione 6597, hanno rinunciato alla partita, per la quale erano in possesso di regolare titolo d'ingresso, abbonamento o biglietto singolo, non rimborsabile in quanto l'evento si è svolto regolarmente.