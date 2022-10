Fiorentina-Inter, probabili formazioni: sorpresa Jovic, Lukaku verso il forfait

Domani alle 20.45 ci sarà Fiorentina-Inter allo stadio 'Franchi' di Firenze. La Fiorentina non ha mai sconfitto una big in stagione e proverà a invertire la tendenza contro l'Inter, reduce da ottimi risultati in Champions e in Serie A. I nerazzurri hanno quasi il doppio dei punti dei viola (18 a 10), la squadra di Vincenzo Italiano non può concedersi ulteriori passi falsi, altrimenti rischia di farsi risucchiare nei bassifondi della classifica.