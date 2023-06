Fiorentina, in dodici con la valigia in mano: ecco chi è in uscita da Firenze

Dopo una stagione importante, la Fiorentina in vista del prossimo anno calcistico cambierà pelle e tante facce. Di conseguenza, in molti sono i giocatori dell'attuale rosa a disposizione di Vincenzo Italiano dati in partenza. Ben dodici, secondo calciomercato.com. Che con una gallery pubblicata sul proprio sito elenca i vari nomi, partendo da coloro che a fine mese saluteranno la Viola per fine contratto. Ovvero Riccardo Saponara e Lorenzo Venuti. A loro potrebbero aggiungersi Igor, Terzic, Amrabat, Bianco, Duncan, Ikoné, Sottil e Kouamé. E pure entrambi i centravanti di quest'anno, Arthur Cabral e Luka Jovic.