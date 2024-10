Fiorentina in campo al Viola Park per la rifinitura: ecco gli assenti

Oggi rifinitura per la Fiorentina al Viola Park in vista della sfida di Conference con il San Gallo

È terminata la rifinitura mattutina della Fiorentina alla vigilia della sfida con il San Gallo (QUI IL VIDEO DELL'ALLENAMENTO). I viola tra poche ore partiranno da Peretola direzione Svizzera. Ricordiamo che l'appuntamento con la Conference è giovedì alle 18:45 al Kybunpark di San Gallo. Da segnalare alla rifinitura l'assenza di Moise Kean, che non partirà assieme ai compagni, ma bensì rimarrà a Firenze per cercare di recuperare in vista di domenica con la Roma. Scontate le assenze di Gudmundsson, Pongracic e Mandragora. Per l'islandese oggi dovrebbe essere il giorno del report medico per capire l'entità dell'infortunio subito a Lecce. Presenti tanti giovani della primavera come Baroncelli, Braschi, Caprini, Harder e Rubino (QUI UNA NOSTRA ANALISI SUI GIOVANI)