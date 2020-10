Domani sera è già tempo di tornare in campo per la Fiorentina di Beppe Iachini. Al Franchi per l’anticipo delle 20:45 arriva la Sampdoria di Claudio Ranieri, reduce da due sconfitte in altrettante giornate, Di seguito la lista dei convocati diramata in serata dalla società gigliata. Nessuna sorpresa: ci sono tutti gli acciaccati di cui ha parlato il tecnico ascolano in conferenza.